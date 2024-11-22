يواصل مجلس مدينة أرمنت بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، عمليات البحث عن جثمان شاب في منطقة أرمنت الحيط بالبر الغربي، كان قد لقي حتفه داخل بئر بعمق 30 مترًا في أثناء محاولته التنقيب عن الآثار في منطقة الرزيقات، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأكد شقيق الشاب المتوفى، أن أعمال البحث تُجرى على نفقة الأسرة، وقد تعدت تكلفتها حتى الآن 300 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مجلس مدينة أرمنت قد أرسل مؤخرًا سيارة شفط مياه ولودر؛ للمساعدة في عمليات البحث، موضحًا أن البئر بعمق 30 مترًا ويتطلب معدات هندسية كبيرة وثقيلة للوصول إلى الجثمان.

وكان مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالمديرية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أرمنت عن مصرع الشاب فارس سلطان، البالغ من العمر 24 عامًا، في منطقة الرزيقات بحري بأرمنت في أثناء التنقيب عن الآثار.

وتم القبض على 5 أشخاص آخرين، من بينهم صاحب المنزل الذي جرت فيه عملية التنقيب بشكل غير قانوني.