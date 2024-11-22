مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاريخي

وصف مقرر أممي قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بأنه "تاريخي".

وأضاف المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، أن هذه خطوة مهمة جدا نحو المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

من جانبها قالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، عبر منصة إكس، إن مجيء هذه المذكرات متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبدا.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.