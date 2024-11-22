رئيس هيئة المحطات النووية: الضبعة ستساهم بـ 10% من طاقة مصر في 2030

أعرب المهندس أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن أمله في بدء تشغيل أولى وحدات محطة الضبعة النووية في سبتمبر 2028، وربطها بالشبكة الكهربائية، على أن تدخل الوحدات الثلاث الأخرى تباعا كل 6 أشهر؛ ليكتمل تشغيل المحطة عام 2030.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن المنازل ستبدأ في استقبال الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في سبتمبر 2028.

وأشار إلى أن تشغيل المحطة سيوفر ما بين 7 إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وذلك عند دخول جميع الوحدات الأربع الخدمة عام 2030، والذي سيسمح بتوجيه الغاز إلى استخدامات أخرى.

وأكد أن أسعار الكهرباء المولدة نوويا تتميز بالاستقرار، لافتا أن تكلفة الوقود النووي ما بين 5 إلى 10% فقط من تكلفة الكيلو وات ساعة، موضحا أنها نسبة لا تتأثر بالتغيرات والتقلبات السعرية.

وأوضح أن محطة الضبعة تنتج ما بين 35 إلى 40 مليار كيلو وات ساعة، لافتا أنها تمثل ما لا يقل عن 10 % إلى 12% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر عام 2030.