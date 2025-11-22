قصر ثقافة دمياط يقدم أنشطة فنية وتثقيفية لدعم مهارات الأطفال

شهدت مواقع فرع ثقافة دمياط، على مدار الأيام الماضية، مجموعة موسعة من الأنشطة الفنية والثقافية، التي استهدفت الأطفال داخل المدارس والمكتبات، وشملت ورش رسم ومحكى ومسابقات ومناقشات تثقيفية حول حقوق الطفل.

أوضحت نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، في بيان لها اليوم، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ ورش رسم بمدرسة خالد حرز ومكتبات الروضة والبصارطة والعبيدية، إلى جانب أيام ثقافية بمكتبة ميت أبو غالب، شملت محكى "عمر الزهور" ومسابقات فنية وورش رسم حر، كما نفذت ورش رسم ومحكى عن أعياد الطفولة بمدرسة الشهيد عربانو، ضمن أنشطة بيت ثقافة السرو.

وشهدت مكتبة ميت الخولي الثقافية جلسة مناقشة لكتاب وفصول من حقوق الطفل، ضمن خطة الفرع لدعم الوعي وتنمية المهارات الإبداعية لدى النشء، وشارك في تنفيذ تلك الفعاليات عماد المغربي وفوزية المراكبي ونسمة شريف وسهام شريف وأميرة شمس وشيماء صالح ومنتهى سليمان وأيمن السيد.