وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، وتكثيف الإجراءات الوقائية والرقابية للحفاظ على سلامة المواطنين، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية وتوفير مساحات آمنة ومجانية لممارسة الرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز جاهزية الأجهزة المعنية لمواجهة التحديات الموسمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات والتكليفات المهمة، بحسب بيان اليوم.

رفع الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمراجعة جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين ومحيط الكباري والأنفاق، والتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، مع تجهيز المعدات والآلات المطلوبة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع في المدن والقرى، والتأكد من سلامتها الفنية، وسرعة صيانة الأعمدة المتهالكة أو المائلة والتعامل مع الأعمدة المخالفة، بما يضمن تأمين حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

تكثيف الرقابة على الأغذية والمشروبات بالأسواق

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين والجهات الرقابية المختصة، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأغذية والمشروبات المتداولة بالأسواق، خاصة الأسواق المكشوفة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووجه بتكثيف جهود التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التأكد من سلامة المنتجات ومصادرها وتواريخ صلاحيتها وطرق تداولها وتصنيعها، وعدم شراء أو استهلاك أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على الصحة العامة.

التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي قبل إصدار التراخيص البنائية

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق المسبق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قبل إصدار التراخيص أو الموافقات الخاصة بإقامة المنشآت البنائية بمختلف أنشطتها، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من قدرتها على تلبية الاحتياجات الناتجة عن التوسعات العمرانية والأنشطة الجديدة، بما يضمن استدامة المرافق وعدم تحميل الشبكات أعباء تتجاوز طاقتها التشغيلية.

مشروع «ساحة» لإتاحة ممارسة الرياضة مجانًا

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مشروع «ساحة»، من خلال استغلال المساحات والأراضي غير المستغلة داخل الأحياء والمناطق السكنية، وتجهيزها كساحات رياضية مجانية ومسوّرة تتيح ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة.

ويستهدف المشروع إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة دون أعباء مالية، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة والعمل على تنميتها وصقل قدراتها.

استمرار التصدي للتعديات خلال الموجة الـ30

ووجه المحافظ، بتكثيف التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مرحلتها الثالثة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة، والتي انطلقت في 24 أكتوبر 2026 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بعودة التعديات أو فرض الأمر الواقع على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومتابعة ما تمت إزالته لضمان عدم تكرار التعديات، مع تطبيق القانون بكل حزم ومحاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهامه أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.