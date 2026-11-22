تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ممارسات محاسبية داخل شركة "إنفيديا"، في أزمة جديدة للشركة عقب استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.





نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، عن مصادر مطلعة على التحقيق السري أن الهيئة بدأت التحقيق وأنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد أشارت إلى التحقيق في وقت سابق من الأسبوع دون أن تحدد محوره بدقة.

وأفادت تقارير بأن التحقيق قد ينتهي دون توجيه أي اتهامات إلى الشركة. ولم تعلق "إنفيديا"، الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي، أو الهيئة على التحقيق في المصادر التي اطلعت عليها.

وتتزايد الأسئلة حول الإفصاحات المالية للشركة في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في شحنها رقائق ذكاء اصطناعي محظور تصديرها إلى الصين. ووفق وسائل إعلام أمريكية، غيّرت "إنفيديا" في العام الماضي طريقة إعلانها عن المبيعات بحسب الموقع الجغرافي، فانتقلت من اعتماد عناوين فواتير العملاء إلى اعتماد الدول التي تقع فيها مقارهم الرئيسية. وأدى ذلك إلى اختفاء سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة رغم حجم أعمالها الكبير هناك. ولا يزال غير واضح ما إذا كان التحقيق مرتبطاً بهذه التغييرات أم بالفضيحة المحيطة بهوانغ.



وقد استقال هوانغ في وقت سابق من هذا الشهر بعد الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في "ميغاسبيد" التي تشتبه الاستخبارات الأمريكية في أنها تعمل لصالح بكين. ونفت الصين مزاعم التجسس، وأكدت "ميغاسبيد" أنها تعمل وفق القانون.

وفي بيان لمجلس الإدارة، قُبلت استقالة هوانغ من منصبه رئيساً وعضواً في المجلس، وعُيّنت المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة مع احتفاظها بمنصبها، فيما فُتح تحقيق مستقل في ظروف رحيله. وقال المجلس إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة التجارية أو الأمن القومي تعرضت للخطر.

وهوت أسهم الشركة الجمعة بنسبة 14%، لتتجاوز خسائرها الأسبوعية 20%. وقالت "سي إن إن" إن الشركة خسرت 1.76 تريليون دولار من قيمتها السوقية في أعقاب الأزمة. وزعزعت التطورات ثقة المستثمرين في إحدى أعلى الشركات قيمة في العالم، تلك التي تُعد رقائقها المتقدمة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي.

ودعا الرئيس دونالد ترامب الجمعة إلى إعادة هوانغ إلى منصبه، وقال للصحفيين: "أعتقد أنني أود رؤية جينسن يمنح فرصة ثانية". لكن رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز استبعد عودته، مؤكدا أن الأعضاء قبلوا استقالته بالإجماع. وكان هوانغ قد وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.