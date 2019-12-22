باريس يهزم أميان برباعية وينهي مرحلة الذهاب متصدرًا في الدوري الفرنسي

أنهى باريس سان جيرمان مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في صدارة الترتيب ، وذلك بعد فوزه على ضيفه أميان 4 / 1 في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم باريس في الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه كيليان مبابي، قبل أن يعزز البرازيلي نيمار دا سيلفا تقدمه فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

و في الدقيقة 65 عاد مبابي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يقلص أميان الفارق في الدقيقة 70 عن طريق ستيفن ميندوزا.

وأكمل الأرجنتيني ماوروا إيكاردي رباعية فريقه، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 84.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد أميان عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وعزز مارسيليا تواجده في المركز الثاني بفوزه على نيم اولمبيك 3 / 1.

وتقدم مارسيليا في الدقيقة 46 بهدف سجله سفيان لعكوش لاعب نيم بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل الأرجنتيني داريو بيندينتو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 81 أضاف ديمتري باييت الهدف الثالث لمارسيليا، قبل أن يقلص أنتوني بريانكون الفارق لنيم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نيم أولمبيك عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر(قبل الأخير).

وفي مباريات أخرى، اكتسح موناكو ضيفه ليل 5 / 1 ، وفاز مونبيلييه على ضيفه بريست 4 / صفر، وفاز انجيه خارج أرضه على نانت 2 /1، ونيس على ضيفه تولوز 3 / صفر، ورين على بوردو 1/ صفر وستراسبورج على سانت اتيان 2 / 1 وتعادل ديجون مع ميتز 2/2 وستاد ريمس مع ليون 1/ 1 .