﻿استطلاع: تراجع تأييد الألمان للحزب الحاكم وزيادة تأييدهم لحزب البديل

كشف استطلاع حديث تراجع تأييد المواطنين في ألمانيا للائتلاف الحاكم، وفي المقابل، زيادة تأييدهم لحزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" اتجاه الأحد، الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي دوريا بتكليف من صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، ونشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد تراجع بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ 27 %.

وأضاف الاستطلاع أن تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم تراجع بنسبة نقطة مئوية أيضا مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 15%.

وأوضح الاستطلاع أن تأييد المواطنين لطرفي الائتلاف بذلك بلغ إجمالا 42 % فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، ويشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وزاد تأييد المواطنين لحزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض بنسبة نقطة مئوية وبلغ 14 %.

واحتفظ حزب الخضر بنسبة مرتفعة في استطلاع معهد "إمنيد"، حيث بلغ تأييد المواطنين له 20 % تماما، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

كما احتفظ حزب اليسار المعارض والحزب الديمقراطي الحر بنفس نسبة التأييد للأسبوع الماضي، عند 9 %.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "إمنيد" شمل 1899 شخصا في ألمانيا، وتم إجراؤه في الفترة بين 12 و18 ديسمبر الجاري، وهو آخر استطلاع "اتجاه الأحد" يجريه المعهد هذا العام.