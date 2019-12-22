انتحار شاب في الإسكندرية بسبب انفصال والديه وتركه العمل

لقي شاب يدعى "و.أ.ذ" 20 عامًا، مصرعه، السبت، منتحرًا، داخل محل سكنه، الكائن في منطقة سيدي بشر "قبلي" شرقي الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب تركه العمل، وشعوره بالوحدة، عقب انفصال والديه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على شاب لقي مصرعه شنقًا داخل محل سكنه الكائن في عقار بشارع مسجد العزيز المجيب.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة الإسعاف، تبين من الفحص الأولي وجود جثة الشاب، مسجاة على السرير في حجرة النوم، يرتدى كامل ملابسه، مع وجود سحجات حول الرقبة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب يقيم بمفرده بعد انفصال والديه، وترك عمله، وأن نجله خالته التي تقيم في ذات المنطقة، اكتشفت الواقعة، حيث وجدت رسالة على هاتفه كتب فيها "سامحيني يا أمي أنا تعبت من الوحدة وهنتحر".

تم نقل الجثة إلى المشرحة، عقب تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.