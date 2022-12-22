تحصين أكثر من 100 ألف من الثروة الحيوانية ببني سويف

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات المحصنة وصل إلى 100 ألف و816 رأسا بواقع (89 ألفا و716من الأبقار، و10 آلاف و268 من الجاموس، و832 من الأغنام والماعز)، منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 19 من ديسمبرالجاري"، ويستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ د. محمد هاني غنيم، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة؛ لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.