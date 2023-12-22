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كتب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، تاريخًا خاصًا بعدما انتصر مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، أمام أوراوا الياباني في مونديال الأندية.

وانتصر الأهلي بنتيجة 4-2، أمام أوراوا الياباني في اللقاء الذي أقيم لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وبهذه البرونزية فقد نجح كولر في معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق، الذي حصل على برونزية المركز الثالث في 2006.

واكتفى كولر بالحصول على المركز الرابع في النسخة الماضية من مونديال الأندية التي أقيمت في المغرب.

في حين توج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية مع النادي الأهلي في نسختين 2020 و2021.