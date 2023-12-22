إيطاليا تطالب بإفساح المجال للسياسة لحل الوضع في غزة

طالب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، بضرورة تحقيق الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى الحاجة للالتزام بالقانون الدولي.



وقال كروسيتو، للصحفيين على هامش زيارته لمدينة كايفانو الإيطالية، إن إيطاليا تطالب بهدنة وحان الوقت لإفساح المجال للسياسة وليس للأسلحة فقط.



وأضاف كروسيتو: هذا دائما كان موقفنا وهو احترام المواطنين الفلسطينيين ونكرره اليوم بقوة أكبر، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.



وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إنازيو لا روسا سفينة فولكانو، الخميس، حيث رست وحدة البحرية الإيطالية في ميناء العريش.



وأبحرت السفينة في 8 نوفمبر الماضي من تشيفيتافيكيا في إيطاليا و على متنها غرف العمليات والعيادات والأدوية لعلاج المصابين من قطاع غزة، وخاصة القاصرين.



والسفينة فولكانو هي وحدة بحرية مساعدة للدعم اللوجستي أنشأها حوض بناء السفن فينكانتيري في لا سبيتسيا في إيطاليا.



و تم تصميم فولكانو، للبقاء في البحر لمدة 30 يومًا على الأقل ولضمان التواجد في مسرح العمليات لأكثر من أربعة أشهر، وتستوعب أكثر من 9000 متر مكعب من الديزل.



بالإضافة لذلك، تتمتع الوحدة بسعة تخزين طعام كبيرة تبلغ مساحتها أكثر من 200 متر مربع من غرف التبريد، ومطبخ بمعايير صناعية يسمح بتعبئة أكثر من 500 وجبة يوميًا.



وكشف رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أن سفينة المستشفى الإيطالية تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 سريرا للمرضى وتشمل غرفتي عمليات، ومعدات لإجراء الأشعة المقطعية والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.