كشف المطرب محمود العسيلي، عن موقفه من دعوات إلغاء الحفلات الغنائية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، «في البداية كان ممكن نلغي شهر أو شهرين؛ لكن فيما بعد صعب نستمر في الإلغاء، كلنا ورانا ناس مسئولة مننا، وناس بتشتغل معانا».

واقترح التبرع بجزء من عوائد العودة إقامة الحفلات إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، قائلا «للأسف شغلنا فيه بهجة واحتفال وترفيه؛ لكنه زي أي شغل، الحياة لازم تستمر»، لافتا إلى عزمه التبرع بجزء كبير من عائد إحدى حفلاته في فبراير المقبل لصالح سكان غزة.

وأشار إلى اضطرار نجوم الفن إلى العودة للعمل مجددا، لا سيما بعد توقف دام شهران، قائلا: «في بداية الحرب نفسيا كان صعب علينا نقبل نغني، الواقع كان صعب -ولا يزال إلى الآن- لكن الحياة لازم تستمر بعد شهرين توقف ملزمين نشتغل».

ودعا إلى ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل أكثر إيجابية وتنحية الشعارات جانبا، قائلا: «الناس اللي بتهاجم لو شغله كان وقف؛ ولا كان هيفرق معاه حاجة، لو تقدر تستغنى عن شغلك؛ فأنت معاك ناس بتشتغل ومسئولة عن عائلات، هنروح فين ده أكل عيشنا!».

ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بكونها «إحدى كوارث هذا الزمن»، متابعا: «ممكن أي حد يذبح الشخصيات العامة باللجان الإليكترونية ويغير من مستقبلك وعملك».