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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل اشتباكها مع قوة إسرائيلية راجلة خلال المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان اطلعت عليه «الشروق»، إن مقاوميها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة شرق خانيوس بعد استهدافها بعبوة ناسفة وأوقعها فيها قتلى وجرحى.

وأضافت القسام في بيان لاحق، أن مقاوميها استهدفوا أيضا جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس الجناح العكسري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان «سرايا القدس» المنشور على قناتها في «تلجرام»، صباح اليوم: «قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية».

وفي بيان آخر ذكرت «سرايا القدس»، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون عدد من نقاط تمركز آليات وحشود الاحتلال في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.

كما جاء أيضا في بيان آخر لـ«سرايا القدس»: «خضنا بالأسلحة الرشاشة اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود العدو تحصنت في أحد المنازل بمنطقة اليرموك في غزة وأوقعناها أفرادها بين قتيل وجريح».

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يخوض جيش الاحتلال عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.