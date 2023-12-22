ناسا تتيح مشاركة رائد فضاء دولي مع رواد أمريكيين للهبوط على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والبيت الأبيض أنها ستتيح مشاركة رائد فضاء دولي مع رواد الفضاء الأمريكيين للهبوط على سطح القمر في المهمة التي ستجري بحلول نهاية العقد الحالي.

وقالت متحدثة باسم ناسا - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه سيتم تحديد رائد الفضاء الدولي والدولة التي يمثلها مع اقتراب مهمة الهبوط على سطح القمر، دون تحديد التزامات تجاه أي دولة.

وتجري ناسا استعداداتها لمهمة "أرتيميس" التي ستتضمن ثاني هبوط على سطح القمر لرواد الفضاء، والذي يتوقع أن يحدث قبل عام 2027.

ويهدف برنامج "أرتيميس" إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر، إضافة إلى إقامة تواجد بشري دائم على القمر تحضيرا للتوجه إلى المريخ، بحسب وكالة فرانس برس.

كما تسعى ناسا إلى إنشاء محطة فضائية في مدار القمر "جايتواي"، وقاعدة على سطحه، وهناك ستتعلم البشرية العيش في الفضاء السحيق وتطوير جميع التقنيات اللازمة لإجراء رحلات ذهابا وإيابا إلى المريخ