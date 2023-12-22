 كفر الشيخ.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي - بوابة الشروق
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كفر الشيخ.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي

محمد نصار
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 12:06 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله وكيل الوزارة، جدول وموعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت المديرية في بيان، إن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم الأربعاء 3 يناير، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

ويوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل يؤدي الطلاب مادتي اللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق، 10 يناير المقبل، امتحان مادتي الرياضيات وict (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

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