أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله وكيل الوزارة، جدول وموعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.
وقالت المديرية في بيان، إن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم الأربعاء 3 يناير، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
ويوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل يؤدي الطلاب مادتي اللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية.
ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق، 10 يناير المقبل، امتحان مادتي الرياضيات وict (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).