 عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على كيفية استخدام التابلت ببعض المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على كيفية استخدام التابلت ببعض المدارس

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:41 ص

قررت بعض المدارس الثانوية عقد امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب على استخدام التابلت، وذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.

وأكدت المدارس، عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك، أن الامتحان التجريبى هو امتحان غير رسمى ولا تضاف درجاته إلى أعمال السنة أو مجموع الدرجات أو مجموع كلى إنما هو تدريب على التابلت وتعريف الطالب بكيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية.

ويعقد الامتحان التجريبى خلال الأسبوع الحالى والمقبل لتدريب جميع طلاب الصف الأول الثانوى الذين تسلموا جهاز تابلت وذلك بمساعدة أخصائي التطوير فى المدارس الثانوية ويتم أداء الامتحان التجريبى أثناء اليوم الدراسى دون التأثير على عمل الحصص، موضحة أن الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت بعد سيتم عقد امتحان تدريبي آخر لهم.


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