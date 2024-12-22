 إخماد 16 حريقا خلال 24 ساعة في عموم سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إخماد 16 حريقا خلال 24 ساعة في عموم سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:03 ص

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، إخماد 16 حريقا اندلعت في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم: "أخمدت وبرّدت فرقنا خلال 24 ساعة الماضية 16 حريقاً اندلع في المناطق السورية، كان أكبرها في مستودع للقطن بمدينة الباب شرقي حلب، وحريقان في المخيمات بجنديرس وشمارين، وحريق في شاحنة محملة بآلية هندسية وسيارة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد على طريق جورين بسهل الغاب".

وأشارت إلى حريق في مبنى القضاء العسكري بشارع ميسلون باللاذقية، وحريق بمنزل سكني أطراف مدينة الباب، وآخر بمنزل بمدينة حماة، وحريق في مخبز بمدينة حلب، وحريق في مستودع للاسفنج بمدينة دوما.

ولفت إلى ثلاثة حرائق في آليات بكل من مدينة حلب وطريق جبلة - طرطوس وطريق حلب - دمشق، وأربعة حرائق بالأعشاب في كل من جبلة وحماة واللاذقية وبرزة.

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