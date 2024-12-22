جامعة حلوان: 218 بحثا دوليا تتوج كلية العلوم بالمركز الأول في احتفالية البحث العلمي

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الاحتفالية السادسة للبحث العلمي لعام 2024، التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث.

وحضر الاحتفالية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الجراحة والجهاز الهضمي والكبد والمشرف العام على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمي والكبد والأورام، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة جيهان بيومي عضو مجلس النواب، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء اليوم الأحد، أن البحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات جامعة حلوان، باعتباره ركيزة أساسية في رفع مكانة الجامعة وتحسين تصنيفها عالمياً، كما أنه السبيل الأمثل لمواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على تكريم المتميزين من أبنائها بشكل دوري، بهدف تحفيزهم على مواصلة التميز والإبداع، وليكونوا قدوة حسنة لزملائهم وطلابهم في مسيرة البحث العلمي والتطور الأكاديمي، مؤكدًا أن جامعة حلوان تُعد صرحاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين الفنون والتكنولوجيا والعلوم.

ولفت إلى دعم الجامعة للقطاع الطبي، مستشهداً باختيار الدكتور محمد عبد الوهاب كشخصية العام، مضيفًا أن الجامعة تسعى لإنجاز المجمع الطبي الذي سيُمثل إضافة نوعية لمنطقة جنوب القاهرة، انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية الاستثمار في المورد البشري.

وأوضح رئيس الجامعة فيما يتعلق بتطوير التعليم، أن الجامعة تعمل على تطوير نظام الكتاب الإلكتروني التفاعلي الذي يركز على مفهوم التعلم وليس مجرد التعليم، وذلك تمهيداً للتوسع في الدراسة عبر الإنترنت وإنشاء جامعة افتراضية، كما تولي الجامعة اهتماماً خاصاً بمنظومة التدريب، مع التركيز على تحقيق الجودة المؤسسية وصولاً إلى المعايير العالمية، مشددًا على أهمية العلاقات الدولية، مشيرًا إلى قرار مجلس جامعة حلوان في العام الماضي بتخصيص 10% من الدخل لدعم البحث العلمي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن البحث العلمي يُعد خياراً استراتيجياً وركيزة أساسية للتقدم، لما له من دور محوري في صناعة الحاضر وضمان مستقبل أفضل ومشرق.

وتابع: "وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح الاستثمار في مجال البحث العلمي من أهم وأفضل أنواع الاستثمار، كما يمثل النشر العلمي هدف يؤدى الى التطور في التصنيفات الدولية، وانطلاقاً مما سبق، وإيماناً بدور جامعتنا العريقة والأصيلة كإحدى المؤسسات الرائدة، فقد أطلقت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة للبحث العلمي والباحثين".

وواصل: "كما تدعم الجامعة البحث العلمي من خلال صندوق البحث العلمي، وصولاً إلى إطلاق النداءات الأول والثاني والثالث والرابع لدعم الأبحاث بالجامعة من خلال تمويل المشاريع البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه".

فيما بدأت مراسم التكريم بتكريم الوزراء من أبناء أعضاء هيئة التدريس، وتكريم رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور أحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، ونواب رؤساء الجامعة السابقين وهما "الدكتور سمير الدمرداش، الدكتورة منى فؤاد عطية".

كما تم تكريم نواب رؤساء الجامعة الحاليين، وعمداء كليات جامعة حلوان السابقين، فضلًا عن تكريم الفائزين بجوائز جامعة حلوان التي تشمل الجائزة التقديرية، وجائزة التفوق العلمي، والجائزة التشجيعية، وجائزة الرواد، وجائزة شخصية العام، وجائزة أفضل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.

وجرى تكريم الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الجراحة والجهاز الهضمي والكبد والمشرف العام على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمي والكبد والأورام والحاصل على جائزة ديميكوف أعلى وسام للعلوم الطبية والبحث العلمي في مجال زراعة الكبد في روسيا للعام 2024، وذلك لفوزه بجائزة شخصية العام لجامعة حلوان.

وجاء الحاصلون على جائزة الرواد بجامعة حلوان في مجال الفنون: "الدكتور حمدي أحمد عبد الله فرج أستاذ متفرغ بقسم الرسم والتصوير وعميد كلية التربية الفنية (الأسبق)، والمستشار الثقافي المصري.

وتم تكريم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، كل من "الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي أستاذ متفرغ بقسم نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال".

كما تم تكريم الدكتور جلال الجميعي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ومستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، ودكتوره رشا عبد الله عزام الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم لفوزهم بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة.

وجرى تكريم الحاصلين على جائزة الكليات الأكثر نشرا للأبحاث الدولية خلال عام 2023، حيث فاز بالمركز الأول كلية العلوم وتسلم الجائزة الدكتور مجدي الحجري بإجمالي 218 بحثًا، والمركز الثاني كلية للطب وتسلمت الجائزة الدكتورة رشا رفاعي، بإجمالي 104 أبحاث، وفازت بالمركز الثالث كلية الهندسة بحلوان وتسلم الجائزة الدكتور محمود المسلاوي بإجمالي 94 بحثًا، وفاز بالمركز الرابع كلية الصيدلة من جائزة دكتور محمد ابراهيم بإجمالي 73 بحثًا، أما المركز الخامس فازت بها كلية هندسة المطرية وتسلم الجائزة الدكتور عمرو عبد الهادي بإجمالي 60 بحثًا.

كما تم تكريم الحاصلين على الجائزة التقديرية، حيث فاز بالجائزة في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور عبد الفتاح بدر محمد بدر أستاذ متفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

وجرى في مجال الفنون تكريم الدكتورة كاميليا محمود جمال الدين أحمد أستاذ متفرغ بقسم العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية.

فيما تم تكريم الحاصلين على جائزة الاقسام الأكثر نشرا لعام 2023 حيث فاز بالمركز الأول قسم الكيمياء بكلية العلوم بإجمالي 85، وفاز بالمركز الثاني قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإجمالي 52 بحثًا، وبالمركز الثالث قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة بحلوان بإجمالي 48 بحثًا، كما فاز بالمركز الرابع قسم الرياضيات بكلية العلوم بإجمالي 36 بحثًا، والمركز الخامس فاز به قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بإجمالي 34 بحثًا.

وجاء الحاصلون على جائزة التفوق العلمي، حيث فاز بالجائزة في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور أشرف عبد الفتاح مصطفى درويش الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم.

وجرى في مجال الفنون تكريم الدكتورة مروة زكريا محمد علي الأستاذ المساعد بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية.

فيما تم تكريم الحاصلين على جائزة الباحثين الأكثر نشرًا من الأبحاث الدولية لعام ،2023 حيث فاز بالمركز الأول الدكتور محمد القصاص أستاذ بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بإجمالي 30 بحثًا، كما فاز بجائزة الدولة للأفراد في العلوم الطبية لهذا العام، وجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية عن مجمل الأبحاث في مجال أمراض الكبد.

وفاز بالمركز الثاني الدكتور محمد دخيل أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإجمالي 24 بحثًا، وبالمركز الثالث الدكتور حسن فؤاد محمد الأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان بإجمالي 20 بحثًا، وفاز بالمركز الثالث مكرر الدكتور إسلام حسام الدين الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإجمالي 20 بحثًا، وفاز بالمركز الخامس الدكتوراه فاطمة عبد اللطيف هاشم المدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان بإجمالي 14 بحثًا.

وجرى تكريم الحاصلين على جائزة الباحثين الأكثر نشرًا للأبحاث الدولية لقطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والفنون لعام 2023، وفاز بالمركز الأول الدكتورة نبيلة نبيل محمد الشواربي المدرس بقسم إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق بإجمالي خمس أبحاث.

وفاز بالمركز الثاني الدكتور محمد يوسف إبراهيم هلال المدرس بقسم إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق بإجمالي ثلاثة أبحاث، فيما تم تكريم الحاصلين على جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للمشروعات البحثية وفاز بالمركز الأول الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

كما تم تكريم الحاصلين على الجائزة التشجيعية لجامعة حلوان، وفاز بالجائزة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، الدكتورة شيماء محمد عبد الحميد عوف أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وفي مجال الفنون، تم تكريم الدكتور أسامة علي محمد أحمد الأستاذ المساعد بقسم العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية، والحاصلين على أحسن الرسائل العلمية بمرحلة الدكتوراه بمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتورة نهال سيد عرفة أحمد نصر الدراسة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

كما تم تكريم الفائزين في المجالات التالية:

في مجال العلوم التربوية: الدكتورة أميرة محسن عبد الصادق عدلي المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

وفي مجال علوم الرياضة: الدكتور حسام ولاء عبد العظيم محمد المدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين.

وفي مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية: الدكتورة مريم يعقوب يوسف زكي المدرس بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية بكلية الهندسة بحلوان.

مجال العلوم الطبية: الدكتورة هبة توفيق عبد الغني النحاس المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

وفي مجال الفنون: الدكتورة ماهيتاب يحيى حسانين حسن المدرس بقسم الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية.

وجرى تكريم الحاصلين على جائزة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا، مرحلة الدكتوراه، وفاز بالمركز الأول الدكتور احمد طارق مصطفى المدرس المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة بالمطرية، فاز المركز الثاني الدكتورة شيماء ابراهيم سيد المدرس المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية هندسة حلوان.

كما تم تكريم الحاصلين على جائزة أحسن الرسائل العلمية في مرحلة الماجستير وفاز بالجائزة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية: السيدة أمنية علاء رمضان مصطفى بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية.

وفي مجال العلوم التربوية: السيدة نوران صالح محمد سليمان المدرس المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية.

وفي مجال علوم الرياضة: السيد مصطفي محمد محمد رزق المدرس المساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين، والسيد عبد العزيز محسن عبد الرسول حسين المدرس المساعد بقسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية للبنين.

وفي مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية: السيد محمود مجدي محمد على الوكيل المدرس المساعد بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية بكلية الهندسة بحلوان.

وفي مجال العلوم الطبية: السيدة نعمة عبد الله عبد التواب حسين المدرس المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة.

وفي مجال العلوم الأساسية والتطبيقية: السيد محمد عطية محمد عطية المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

وفي مجال الفنون السيدة أمنية محمد سيد مصطفى مخيمر المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

فيما تم تكريم رؤساء تحرير المجلات العلمية بجامعة حلوان وهم: "الدكتورة إيمان جابر محمد حجاج مستشار قطاع الدراسات العليا والبحوث لشئون المجلات العلمية بالجامعة ورئيس تحرير مجلتي Trends in Advanced Sciences and Technology(TAST

و Journal of Advanced pharmacy Research، الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيلTrends in Advanced Sciences and Technology(TAST)، والدكتورة علا على هاشم سليمان رئيس تحرير مجلة، وjournal of Art, Design & Music (JADM.

وجرى تكريم كل من الدكتور هشام سيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية، والدكتورة أمل لطفي رئيس تحرير مجالات حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، الدكتورة هالة محمد حسنين رئيس تحليل مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية، الدكتوره ميسون قطب رئيس تحرير مجلة علوم التصميم والفنون التطبيقية، الدكتور حسام حمدي رئيس تحرير مجلة دراسات تربوية واجتماعية، الدكتور مصطفى سامي محمود رئيس تحرير مجلة FCAI-Informatics Bulletin، والدكتور وليد عبد الرازق رئيس تحرير المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، الدكتوره شيرين عبد اللطيف رئيس تحرير مجله علوم وفنون الموسيقى، الدكتورة نهى أحمد نبيل رئيس تحرير مجلة البحوث الهندسية، الدكتورة سهى عبد الوهاب رئيس التحرير المجلة العلمية الدولية لكلية السياحة والفنادق، الدكتور عبد الفتاح بدر رئيس تحرير مجلة Advances in Basic and Applied Sciences، الدكتور نبيل عبد السلام رئيس تحرير مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون، الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل رئيس تحرير مجلة Helwan International Journal for Nursing Research and practice ، الدكتور حسام رفاعي رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات التراثية.