القسام تعلن مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين غرب مخيم جباليا

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين، بعد استهدافهم بقذيفة TBG غرب مخيم جباليا.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG)، وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع».

وفي وقت سابق، أفادت القسام بأن «عناصرها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع».

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا كذلك من «قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال غزة».

وفي سياق متصل، لفتت في بيان آخر إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، اجتاحت قوات الاحتلال مجددا شمال قطاع غزة، وسط قصف دموي، وحصار مشدد، ومنع إدخال الغذاء، والماء، والأدوية.

ويمعن الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في بلدة بيت لاهيا، ويشكل مستشفى كمال عدوان ملاذا أخيرا لمرضى ومصابي الشمال، الذين لم يجدوا بديلا، يقدم لهم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والإنسانية.