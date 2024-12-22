مكتب الهجرة بألمانيا: تلقينا العام الماضي بلاغا بشأن المتهم بشن هجوم ماجدبورج

قال مكتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا، إنه كان قد تلقى في العام الماضي، بلاغا بشأن الرجل المتهم بشن الهجوم في سوق لعيد الميلاد "الكريسماس" بمدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وكتب مكتب الهجرة واللاجئين على منصة "إكس"، إنه كان قد تم تلقي التحذير عبر قنوات التواصل الاجتماعي في أواخر صيف عام 2023.

وكتب مكتب الهجرة في منشور: "وقد تم أخذ هذا على محمل الجد، شأنه شأن أي من المؤشرات العديدة الأخرى".

وجاء في المنشور أنه "نظرا لأن مكتب الهجرة لا يعد هيئة تحقيق، فقد تمت إحالة صاحب الرواية إلى السلطات المعنية مباشرة".

ويتم حاليا تداول لقطات شاشة "سكرين شوتس" عبر الإنترنت، يبدو أنها تُظهر رسائل من فرد يحذر مكتب الهجرة من الجاني المزعوم، الذي يدعى "طالب إيه.".

ولم يتسن التحقق من صحة لقطات الشاشة بشكل أولي.