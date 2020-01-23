عباس: بوتين يدعم القضية الفلسطينية في كل فرصة ممكنة

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، في القصر الرئاسي ببيت لحم بالضفة الغربية، لافتًا إلى مباحثته مع الرئيس الروسي «صفقة القرن» والانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.



وقال الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، إن «بوتين» يدعم القضية الفلسطينية في كل فرصة ممكنة، مشيرًا إلى تقديره للدعم الذي تقدمه روسيا للدول العربية، و دور موسكو المؤثر في الدول المحيطة لبلاده.



وأشار «عباس» إلى أن الزيارات المتبادلة مع الروس مهمة من أجل التشاور بشأن قضايا المنطقة، معلنًا عن زيارته للعاصمة الروسية موسكو مايو المقبل للمشاركة باحتفالات عيد النصر.