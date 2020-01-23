السيسي يضع باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة بالدولة.