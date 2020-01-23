 السيسي يضع باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - بوابة الشروق
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السيسي يضع باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

نور رشوان
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 10:37 ص

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة بالدولة.

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