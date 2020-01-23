 الرئيس العراقي وأمين حلف «الناتو» يبحثان قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي وأمين حلف «الناتو» يبحثان قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 4:40 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 4:40 م

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال ‏الأطلسي"الناتو"، قرار مجلس النواب العراقي حول انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل.

وذكرت وكالة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، الأوضاع الأمنية وسبل اجتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار ‏في العراق والمنطقة.‏

من جانبه، جدد ستولتنبيرج التزام بعثة حلف "الناتو" في العراق ‏بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة ‏العراقية.


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