استطلاع رأي في إسرائيل يكشف أن الانتخابات القادمة لن تحل الأزمة السياسية

أكد استطلاع للرأي في إسرائيل، تم نشره اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس القادم لن تأتي بجديد، ما يعني أنه لن يكون هناك أفق قريب لحل الأزمة السياسية.

ووفقا لاستطلاع للرأي، نشرته هيئة البث الإسرائيلي، فإنه لو أجريت الانتخابات هذا الأسبوع لحصل معسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، على 57 مقعدا، ومعسكر اليمين، بزعامة رئيس حزب "ليكود" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 55 مقعدا، ما يعني أن أيا من الجانبين لن يتمكن من ضمان 60 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا حتى يقوم بتشكيل الحكومة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "إسرائيل بيتنا"، بقيادة أفيجدور ليبرمان، سيحصل على 8 مقاعد، ما يعني أنه سيظل رمانة الميزان القادرة على ترجيح أي من الجانبين على الآخر.

وكان "إسرائيل بيتنا" رفض الانضمام لأي من المعسكرين بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من المضي لإجراء انتخابات جديدة في مارس، وستكون الثالثة خلال عام واحد.

وتوقع الاستطلاع حصول "أزرق أبيض" منفردا على 35 مقعدا، وليكود على 31 مقعدا، و"القائمة المشتركة، التي تتألف من أحزاب عربية، على 13 مقعدا.