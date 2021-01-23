محافظ الغربية يوجه بحصر ضحايا حادث انهيار عقار المحلة لصرف التعويضات

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حصر بالمصابين والوفيات والخسائر الماديـة، وذلك في حادث انهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة الكبرى صباح اليوم، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

كما وجه المحافظ بصرف المبالغ المالية وفقاً للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر في هذا الشأن من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10000 جنيه لرب الأسرة المتوفي، و5000 جنيه للمتوفي ، و2000 جنيه للمصاب، وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 لكل فرد، كما تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع 1000 جنيه لكل فرد، و15 ألف جنيه لكل أسرة، ومساعدات طبية وعينية من بطاطين ومواد غذائية ومواد تطهير والإسعافات اللازمة.

وتقدم الدكتور طارق رحمي - وفقا لبيان صادر عن محافظة الغربية - بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتناشد محافظة الغربية المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية قد تلقت اليوم السبت بلاغاً بانهيار أحد المنازل، وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الفور إلى موقع الحادث، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية للتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق ، كما وجه بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء إحترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وأسفرت عمليات انتشال الضحايا والمصابين عن انتشال جثث 6 ضحايا و2 مصابين، تم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، ووجه المحافظ بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة.