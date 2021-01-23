الليبيون يتفقون على خطوات التعيين في المناصب السيادية في مباحثات بوزنيقة

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أعلن اليوم السبت وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان توصلهما إلى اتفاق بخصوص الإجراءات التنفيذية لتعيين مجموعة من المناصب السيادية في ختام الجولة الخامسة من المشاورات التي عقدت بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.

وقد شكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 كانون أول/ديسمبر 2015.

وأعلن الوفدان في بيان مشترك تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى الإشراف على عملية تنصيب مناصب محافظ ليبيا المركزي و رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ونوابهم.

وتتولى فرق العمل المصغرة تصميم نماذج الترشيح واستقبال الطلبات و السير الذاتية للمرشحين و التأكد من مطابقتها للمعايير و الشروط المقررة.

وحدد الوفدان موعدا لاستقبال الترشيحات تنطلق يوم 26 يناير الجاري وتنتهي بتاريخ 2 فبراير المقبل.

وأبدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي كان حاضرا في الجلسة الختامية اليوم، تفاؤله بشأن هذه الخطوة.

كما أكد بوريطة في كلمة له أمام الحاضرين حرص المغرب على وصول الفرقاء السياسيين إلى توافق شامل ينهي الأزمة، مجددا رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا.