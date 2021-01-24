ترامب يرفض الانضمام إلى نادي الرؤساء الأمريكيين السابقين

قال موقع "يو إس إي توداي"، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو أنه رافضا للالتحاق بنادي الرؤساء السابقين، لاسيما أنه يعتبر نفسه فائزا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، ويتهم الديمقراطيين بـ"سرقة النصر".

واعتاد الرؤساء السابقون في الولايات المتحدة أن يشاركوا معا في أنشطة خيرية أو لقاءات، وغالبا ما يحضرون إلى حفلات تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد عندما يتولى منصبه.

وتقول جيفري إينجل، وهي أكاديمية مختصة في تاريخ الرئاسة الأمريكي، إن ترامب ليس مناسبا لنادي الرؤساء السابقين، نظرا إلى طبيعته المختلفة والمزاجية.

وأضافت أن الرؤساء السابقين يحترمون في العادة من سبقوهم إلى المنصب، فبيل كلينتون ورونالد ريجان، مثلا، كانا يحيطان ريتشارد نيكسون باحترام كبير تقديرا لسياسته الخارجية.

وأردفت أنها لا تتوقع أن يكون ثمة أشخاص كثيرون يقصدون ترامب من أجل الحصول على نصيحة استراتيجية منه.

وأحدث ترامب، منعطفا في تقاليد السياسة الأمريكية، عندما تخلف، يوم الأربعاء الماضي، عن حضور تنصيب خلفه الديمقراطي، جو بايدن.

وحرص الرؤساء الأمريكيون السابقون، باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون، على الحضور إلى حفل التنصيب في واشنطن، لكن ترامب غادر البيت الأبيض مباشرة متجها إلى إقامته الفخمة في ولاية فلوريدا.

ولم يحضر الرئيس السابق، جيمي كارتر، إلى حفل التنصيب، لأنه حد بشكل كبير من أنشطته في الخارج، من جراء تفشي كورونا، لاسيما أنه متقدم في العمر ويبلغ 96 سنة.