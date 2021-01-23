وزير النقل: خطوط السكة الحديدية لم يتم زيادتها منذ عام 1940

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه حرص منذ توليه الوزارة على إنشاء خطة طموحة للطرق والكباري والأنفاق، مشيرًا إلى تبنيه مشروع القطار السريع وتطوير السكة الحديدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن خطوط السكة الحديدية تم إنشائها في عام 1865 والتي تبلغ طولها نحو 9500 كيلو متر، موضحًا أنه لم يتم زيادتها منذ عام 1940.

وأوضح أنه يتم تعويض العجز في جرارات القطار باستقدام جرارات أمريكية، لافتًا إلى التعاقد على 260 جرارًا، فضلًا عن استقبال توريدات منها خلال الفترة الماضية، واستلام شحنة جديدة في منتصف فبراير المقبل.

وأشار إلى التعاقد مع بنك الإعمار الأوروبي لتوريد 50 جرارًا أمريكيًا، إضافة إلى إعادة تأهيل 172أخرين، مضيفًا أن عدد العربات المتقادمة يبلغ نحو 3200 من بينهم 101 عربة عمرهم يتجاوز الـ 40 عامًا.