نجل شقيق عبد الحليم حافظ: نزلت المقبرة لقيته في كفنه زي ما هو نايم في أمان

قال محمد شبانة، ابن شقيق الراحل عبدالحليم حافظ، إن منطقة البساتين التي يتواجد بها قبرالفنان الراحل عبدالحليم قد أغرقتها المياه، ما أضطرهم إلى فتح المقبرة لنقل الجثامين منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح اليوم السبت، أن طبيعة التربة بمنطقة القبر حالت دون وصول المياه للمقبرة، مشيرًا إلى أن دكتور بكلية علوم أوصاه بضرورة نقل الجثامين احتياطيًا.

وتابع: «أخذنا التصاريح من دار الإفتاء، وجبنا الترابية وكشاف ونزلنا، وأنا قعدت أقرأ قرآن، لقيتهم بيهللوا ويقولو الله أكبر»، مضيفًا «نزلت المقبرة لقيته في كفنه وشعره وجفونه وفمه وودانه زي ما هم ونايم في أمان».

وذكر أنه لا يفسر ذلك بأي شيء، خاصة وأن عمه الراحل توفي مبطونًا ويعتبر شهيدًا، معربًا عن سعادته لرؤيته بعد 30 عامًا.

وأوضح أنه لايزال يحتفظ بكل ما يخص الراحل عبدالحليم حافظ، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتفاجئ بالعلاقة الإنسانية التي جمعت الفنان الراحل بمحبيه، وأنها غير مقتصره فقط على الفن.