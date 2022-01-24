دومنيك راب: روسيا سترتكب خطأ إذا أقدمت على غزو أوكرانيا

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومنيك راب، إن هناك خطرا كبيرا يتمثل في قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له على قناة بي بي سي البريطانية، إن هذا الخطر يأتي في الوقت الذي اتهمت فيه بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتخطيط لتنصيب زعيم موال لموسكو كرئيس للحكومة في الدولة المجاورة لروسيا.

واتخذت وزارة الخارجية الروسية خطوة غير معتادة بتسمية النائب الأوكراني السابق يفين موراييف، كمرشح محتمل للكرملين لتولي الحكم في كييف.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا، قال راب لبرنامج "صنداي مورنينج": "أعتقد أن هناك مخاطر كبيرة للغاية من ذلك، يجب على العالم أن يراقب هذا الأمر وأن يكون واضحًا للغاية مع الرئيس بوتين أنه لن يفعل ذلك بدون تكلفة، وأنه سيكون هناك ثمن".

وأضاف: "ثمن من حيث الدفاع الشاق الذي نتوقع أن يتحمله الأوكرانيون، وكذلك التكلفة الاقتصادية من خلال العقوبات، والتي ستكون بالطبع أكثر فعالية إذا تحدث المجتمع الدولي بصفته واحدًا أو على الأقل مع إجماع واسع."

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المؤامرة الروسية أظهرت المدى الذي كان الكرملين على استعداد للذهاب إليه لتقويض الحكومة في كييف.