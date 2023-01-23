بيربوك: ألمانيا لن تعارض إرسال بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وأضافت بيربوك لإذاعة (إل سي آي) الفرنسية مساء الأحد :"لم يُطلب منا ذلك حتى الآن .. و إذا طُلب منا ذلك، فلن نقف في الطريق".

وجاء تصريح بيربوك ردا على سؤال حول ما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات ليوبارد القوية.

يشار إلى أنه من أجل أن تقوم دول ثالثة بتصدير الدبابات ألمانية الصنع ، يجب على الحكومة في برلين إعطاء موافقتها.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد أعلن في وقت سابق أنه سيسلم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي): "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تنزف أوكرانيا. ستفوز أوكرانيا وأوروبا في هذه الحرب، بألمانيا أو بدونها".

وقال إنه إذا لم يكن هناك اتفاق مبكر مع ألمانيا ، فإن بولندا ستشكل "ائتلافا مصغرا" مع دول أخرى. ستبدأ هذه الدول بعد ذلك في توريد بعض دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.