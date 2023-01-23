 الرئيس السيسي عن تخطي الأزمة الاقتصادية: الله لا يضيع أجر من أحسن عملا - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي عن تخطي الأزمة الاقتصادية: الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:03 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق الآمال يتطلب جهدا وصبرا وقوة تحمل وروح التحدي المصرية الخالدة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، أن هذه الروح تجلت في العديد من الأحداث التاريخية في الماضي البعيد والقريب، كان المصريون على مستوى التحدي وقادرين على هزيمته وقهره.

وعبر عن ثقته في الله سبحانه تعالى وفي الشعب، على قدرة العبور من الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها، من خلال العمل المخلص والجهد الذي لا ينقطع والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وأكّد القدرة على بناء وطن يحقق آمال المصريين في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار.


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