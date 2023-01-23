محافظة الإسكندرية: غلق 47 منشأة وضبط 2432 حالة إشغال في أسبوع

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، غلق 47 منشأة وضبط 2432 حالة إشغال متنوع وتحرير 2240 محضرا متنوعا وتنفيذ 154 ألف غرامات فورية خلال أسبوع.

وشدد الشريف، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأية مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وتنوعت محاضر المخالفات التي حررتها الحملات في الأحياء، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، بالإضافة إلى فرض غرامات فورية تقدر بـ154 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.