المنتج العالمي ديمتري ديفياتكين يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويدرس إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر

قام المنتج العالمي ديمتري ديفياتكين، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، تفقد خلالها مناطق التصوير المفتوحة، وعدد من الاستديوهات واستديو الدولبي أتموس.

أبدي ديفياتكين إعجابه الشديد بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير، وتميزها بالتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب مع كل أنواع التصوير.

وعقب الجولة، اجتمع ديفياتكين مع أحمد سامي مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وبحثا معا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر.

واطلعه سامي على دور اللجنة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وذلك وفقاً لنظام الشباك الواحد، والذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر دون أي معوقات أو صعوبات، فضلا عن تقدم اللجنة كل التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة، لأطقم شركات الإنتاج العالمية، وتقوم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، وتوفير المرافقة الأمنية لفريق العمل.

يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين، بالإشراف على تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية، في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية.

ديمتري ديفياتكين يعد واحدا من كبار المنتجين العالميين وله العديد من الأعمال السينمائية والوثائقية الهامة، ومن أشهرها Ferocious ، American Geniuses ، Pharaoh.