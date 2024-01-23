القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية وحفار عسكري بقذائف الياسين 105

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في مدينة خانيونس، ونجحوا في الاستيلاء على طائرتي «درون» جنوب شرق المدينة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها أكدوا استهداف حفار عسكري بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، عن تفجير مركبتين عسكريتين من نوع «همر»، بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها شرقي مخيم المغازي ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان القسام: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها».

وأضاف البيان: «بالتزامن، دمر المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام».