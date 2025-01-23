أوكرانيا تزعم إعدام القوات الروسية 6 أسرى حرب

قالت السلطات في كييف، اليوم الخميس، إنها تحقق بشأن قيام قوات روسية بقتل ستة أسرى من الجنود الأوكرانيين.

وقال مكتب المدعي العام في كييف إنه يعتقد أن قتل أسرى الحرب حدث عندما استولت القوات الروسية على موقع أوكراني في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وكما في حالات سابقة من هذا القبيل، فإن الشبهة مبنية على أساس مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي. ويُقال إن الجنود الروس قاموا بتصوير عملية القتل بأنفسهم.

وأشار المدعون في بيان إلى أن إعدام أسرى الحرب يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف ويعد جريمة حرب.

ولم يتم الإشارة إلى تاريخ تنفيذ عمليات القتل.

ووفقا لكييف ، فإنه مع التقدم المندفع ولاهوادة فيه للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، يتم إعدام المزيد والمزيد من الجنود الأوكرانيين، على الرغم من استسلامهم للروس.

وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، قبل وقت قصير من نهاية العام الماضي، إن ما لا يقل عن 109 أسرى حرب قُتلوا بهذه الطريقة بشكل واضح في عام 2024.

وعلق لوبينيتس اليوم الخميس على الاتهام الجديد، وكتب على منصة إكس "يتم تداول مقطع فيديو يُظهر إعدام مزعوم لأسرى حرب أوكرانيين على يد الروس. وسجل المحتلون إطلاق النار على ظهر ستة أسرى حرب أوكرانيين.