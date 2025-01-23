أمين عام الناتو: بوتين لا يملك حق الاعتراض على عضوية أوكرانيا بالحلف

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إنه لا يريد أن يجعل عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تعتمد على موقف روسيا.

وأضاف روته، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس، أن الناتو يجب أن يوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس له الحق في الاعتراض، ولا التصويت على من سوف ينضم للحلف في المستقبل.

سوف تنضم أوكرانيا للناتو يوما ما بمجرد تحقيق سلام مستدام، بحسب ما قاله روته في فعالية نظمتها مؤسسة فيكتور بينتشوك.

وأضاف أنه لتحقيق هذا يجب على الناتو أن يضمن أن بوتين لن يحاول مطلقا مهاجمة أجزاء من أوكرانيا مجددا، وأن يضع أوكرانيا في أفضل مكانة قبل بدء محادثات سلام.

وجدد روته، دعوته من أجل زيادة إسهامات الدفاع من جانب حلفاء الناتو.

وقال روته، إن إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع ليس كافيا تقريبا، ولكنه لم يذكر رقما.

وأشار إلى أنه إذا لم يزد الحلفاء إنفاقهم الأمني لن يعود بمقدور الناتو الدفاع عن نفسه في خلال فترة 4 أو 5 سنوات.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا الحلفاء إلى إنفاق 5 % من إجمالي الناتج الحلي على الدفاع في المستقبل.

وهذا سوف يعني لألمانيا وكثيرون آخرون أنهم سوف يحتاجون إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي بأكثر من الضعف.