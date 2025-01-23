صدور حكم اليوم بحق المراهق المتهم بقتل 3 فتيات في إنجلترا

يواجه مراهق عقوبة السجن لعقود، عندما يصدر حكم بحقه لطعنه ثلاث فتيات حتى الموت خلال درس رقص على أغاني المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

ويواجه اكسيل روداكوبانا / 18 عاما/ اليوم الخميس جلسة محاكمة للنطق بالحكم في محكمة ليفربول الملكية بشمال غرب إنجلترا، على خلفية هجوم 29 يوليو الماضي، الذي أصاب بلدة ساوث بورت والبلاد بالصدمة، وأطلق أعمال عنف في الشوارع.

وتم توجيه ثلاث تهم قتل لروداكوبانا، بالإضافة إلى 10 تهم محاولة قتل للمصابين بالإضافة إلى تهم إضافية تتعلق بحيازة سكين ومادة الريسين السامة ودليل خاص بتنظيم القاعدة. وقد غير موقفه بصورة غير متوقعة، وأقر بذنبه بالنسبة لجميع التهم الاثنين الماضي.