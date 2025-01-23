إدارة ترامب توقف القضايا الحقوقية وتقترح إعادة النظر في اتفاقيات إصلاح الشرطة

جمدت القيادة الجديدة لوزارة العدل الأمريكية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشارت إلى أنه قد يتم إعادة النظر في اتفاقات إصلاح الشرطة التي تم التوصل إليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفقا لمذكرتين وصلتا وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأربعاء.

وتم توجيه المحامين في قسم الحقوق المدنية بالوزارة بعدم تقديم أي شكاوى جديدة أو مذكرات صداقة أو مستندات قانونية أخرى "حتى إشعار آخر"، حسبما ورد في إحدى المذكرتين.

أما المذكرة الثانية، فوجهت المحامين بإبلاغ القيادة بأي تسويات أو أحكام قضائية، اتفاقات ملزمة من المحكمة لإصلاح وكالات الشرطة، التي تم التوصل إليها من قبل إدارة بايدن خلال الـ 90 يوما الماضية.

وجاء في المذكرة أن الإدارة الجديدة "قد ترغب في إعادة النظر" في مثل هذه الاتفاقات، مما يثير احتمال التخلي عن اثنين من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن في لويزفيل بولاية كنتاكي، ومنيابوليس في مينيسوتا.



وتم التوصل إلى تلك الاتفاقات بعد أن كشفت التحقيقات أن الشرطة كانت متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.