محافظ البحيرة: لن نسمح بأي تهاون أو تساهل بشأن ملف تقنين الأراضي

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لاستعراض تقرير متابعة موقف تقنين الأراضي بنطاق مدن ومراكز المحافظة كافة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة رزق، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري ومسئولي الأملاك والتقنين ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي الملفات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.

وقالت "عازر"، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة لعدد من ملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التقنين وسبل التغلب عليها.

وأكدت محافظ البحيرة، استرداد كل أراضي أملاك الدولة؛ حفاظًا على حق الشعب والدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي تهاون أو تساهل، وسيم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ونوهت بأنه حال جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم والالتزام بسداد جميع المستحقات سيتم استكمال إجراءاتهم، فضلًا في حال تبين عدم الجدية، سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد الأراضي فورًا، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الجادين.