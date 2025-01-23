العراق يعتزم زيادة معدلات استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار الصيف المقبل

يعتزم العراق زيادة معدلات استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار في إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل.

وشدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع كبار مساعديه لمتابعة خطة النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء للصيف المقبل على ضرورة "مراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار وتضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع مهام الاستعداد للصيف المقبل"بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما وجه رئيس الحكومة العراقية بضرورة العمل على شكل 3 مناوبات لإنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وأن تمنح وزارة الكهرباء صلاحية سحب العمل وإنهاء العقد من أي شركة تتلكأ في التنفيذ.

وبحسب البيان، استعرض المجتمعون مشاريع الخطة المعدّة من وزارة الكهرباء لدعم انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية.

ويواجه العراق منذ تسعينيات القرن الماضي نقصا كبيرا في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية على خلفية الحروب التي خاضها العراق ونتج عنها تدمير شبه كامل لمحطات انتاح وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

وتهيمن إيران منذ العام 2003 على تجهيز الطاقة الكهربائية إلى العراق بأكثر من 1200 ميجا واط عبر أربعة خطوط ربط مباشر فضلا عن تجهيز العراق بنحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية في مناطق شرقي العراق فيما لاتزال مشاريع الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والسعودية من جهة أخرى متعثرة بسبب خلافات مالية.