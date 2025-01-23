ارتفاع صادرات اليابان إلى مستوى قياسي في 2024

سجلت صادرات اليابان خلال العام الماضي رقما قياسيا، في الوقت الذي تراجع فيه عجزها التجاري بنسبة 44% عن العام السابق، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية.

وقالت الوزارة في تقرير نشر اليوم الخميس إن العجز التجاري لليابان بلغ في العام الماضي 3ر5 تريليون ين (34 مليار دولار)، مع ارتفاع قيمة الواردات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم.

وبلغت قيمة صادرات اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم 9ر107 تريليون ين (691 مليار دولار) خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، وهو أكبر رقم للصادرات منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1979 بحسب وزارة المالية.

ويمكن أن تحاول بعض الشركات زيادة صادراتها قبل الرسوم الإضافية المنتظر فرضها على الواردات الأمريكية.

وكرر ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية قائلاً إن فريقه يناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل الذي يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا.

كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن في وقت سابق أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول الشهر المقبل.

وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، زادت صادرات اليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر2% في حين زادت الواردات بنسبة 8ر1% سنويا. وزادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والأوروبية في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بسيطة.

وفي الوقت نفسه، زادت واردات اليابان من أغلب دول العالم بدءا من الهند وحتى هونج كونج وإيران.

وكان الطلب قويا بشكل خاص على المركبات وأشباه الموصلات والآلات الأخرى في اليابان.