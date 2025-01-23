وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «رسالة من مواطن مصري: امضِ في طريقك يا سيادة الرئيس نحو حماية الوطن، نحن مُتحملون، والمعاناة موجودة عند الكل؛ ولكن لدينا إحساس بالأمان، ولدينا إحساس بأن بلدنا ستخرج من أزمتها إلى رحاب أفضل».

وشدد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن: «لدينا يقين، كما تفضلت سيادتكم، بأن لدينا فجوة 30 مليار دولار لكننا قادرون، وقادرون على سداد فوائد الديون ومبالغ ضخمة جدًا ولم يسبق أن قلنا لأ مقدرناش ، وفي نفس الوقت؛ نرسم خطانا نحو المستقبل».

وتابع حديثه: «اللي حصل في البلد دي محصلش قبل كدا، بعض الناس مش عاجبها أنت حر مبتشوفش؛ انزل وشاهد الواقع من أسوان إلى الإسكندرية، إلى سيناء إلى مرسى مطروح، مفيش مكان مفيهوش إنجاز». وأشار إلى إنفاق الدولة ما يقارب 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية في كل المجالات خلال عشر سنوات، مستشهدًا بالقطارات والمواصلات والطرق، وغيرها، معقبا: «كل من يزور مصر من الدول العربية يقول: ما هذا الإبهار الذي حققتموه في العاصمة الإدارية الجديدة، والشوارع، والكباري، والمحاور، وكل ما يتم على أرض الواقع؟».

ووجه بكري، حديثه للمواطنين، قائلا: «إذا كنت مش شايف أيها المواطن، ستأتي لحظة وتحس لديك مشاكل وتحديات، وأنا بقول لك عندك مشاكل وتحديات ولكن ما الخيار؟ توقع البلد وتضيعها، ولا تبنيها وتحل المشاكل! اوعوا تفتكروا إن حد هيقدر يكرر سيناريو 25 يناير وما بعدها، البلد اتخطفت في يد جماعة إرهابية، وكادت تذهب بها إلى لا قدر الله».