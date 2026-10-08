حزب العمال الكردستاني يعلن انسحاب قواته الكامل من تركيا

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أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور انسحاب قواته المسلحة الكامل من تركيا، داعيا الحكومة التركية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية السلام.

وجاء هذا الإعلان في بيان نشرته اليوم الخميس وكالة أنباء "إيه إن إف" المقربة من حزب العمال الكردستاني.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حل نفسه في مايو 2025، بعد عقود من الصراع الدموي مع الدولة التركية.

وأفادت وكالة "إيه إن إف" بأنه تقرر في ذلك الوقت حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء الكفاح المسلح.

وفي أغسطس 2026، أقر البرلمان التركي بأغلبية كبيرة تشريعا قد يفضي إلى الإفراج عن عدد كبير من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور.

إلا أن تطبيق بنود هذا التشريع يتوقف على تأكيد السلطات الأمنية حل حزب العمال الكردستاني والجماعات التابعة له وتسليم أسلحتها.

ويجب أن يوافق مجلس الأمن القومي على هذا التأكيد، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وطالب حزب العمال الكردستاني بأن يتولى مؤسسه عبدالله أوجلان قيادة هذه العملية. ويقبع أوجلان في سجن بجزيرة إمرالي التركية منذ عام 1999.

وانتقدت قيادة حزب العمال الكردستاني حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعدم اتخاذها خطوات مهمة في عملية السلام، ولإبقائها أوجلان رهن الحبس الانفرادي.

ومع اكتمال الانسحاب الآن، قالت قيادة حزب العمال الكردستاني إنها تهدف إلى ضمان "ألا تتاح لحكومة حزب العدالة والتنمية بعد الآن أي فرصة لتقديم أعذار أو استخدامها لتبرير موقفها المتراخي تجاه العملية."