سوريا: القبض على 7 من النظام السابق في حماة

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم الخميس، القبض على مجموعة مؤلفة من 7 أشخاص من "مجرمي النظام البائد"، خلال عمليات أمنية نفّذتها في ريف محافظة حماة بوسط البلاد.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن العملية تمت بعد فترة من الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، وجرت في منطقة مصياف والريف الجنوبي لحماة، وأفضت أيضاً إلى ضبط أسلحة وذخائر".

ووفق الوكالة "تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مسئولي وعناصر النظام البائد وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقا من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم".