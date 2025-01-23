جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تواصل عملها في جنوب لبنان لحماية أمننا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها الدفاعية في جنوب لبنان؛ لحماية أمن البلاد، وسكان ومستوطنات الجليل على وجه الخصوص».

وزعم في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن «القوات عثرت خلال عمليات التفتيش في جنوب لبنان على أسلحة كثيرة، من بينها: صواريخ كورنيت، وقنابل يدوية، وبنادق كلاشينكوف»، مشيرًا إلى مصادرتها وتدميرها.

وادعى «تدمير عدد من الأنفاق تحت الأرض التي كانت تستخدم كمجمعات سكنية ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله»، لافتًا إلى «مصادرة وتدمير جميع الأسلحة».

واختتم بيانه بالقول: «نحدد إجراءاتنا على الحدود مع لبنان وفقا للتفاهمات المشتركة، مع الحفاظ على شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وقواتنا ستتصرف حال مواجهة أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها».