جذور الجينسينج عرفها الإنسان منذ آلاف السنين وأطلق عليها اسمًا تحكى عنها الكثير، وينسب إليها من الفوائد العديد حتى إنه صدق عنها أسطورة تحكى أنه هناك في الزمن السحيق في بلاد الشرق سقطت صاعقة من السماء في ينبوع ماء مخلطت التراب والهواء والماء والنار معًا.

تنبت جذور الجينسينج المعمرة، والتي تنضج في سنوات تتعدى الخمس سنوات، لتعمر في الأرض ما يقارب المائة عام إذا لم يخلعها الإنسان من تربتها.

أفضل أنواع جذور الجينسينج هي الكورية نسبة إلى كوريا Korean Panax تليها جذور الجينسينج الأمريكية، والتي تزرع في القارة الأمريكية بعد أن نقلها ماركوبولو الرل gnars الشهير إلى أوروبا ثم إلى أمريكا، أما أقل الأنواع شأنًا فالتي تزرع في سيبيريا Siberian ginseng.

⁃ تدعم جذور الجينسينج جهاز الإنسان المناعي وتحفز وظائف الجسم عامة، فالمداومة عليها في أيام الشتاء قد تقى من أعراض نزلات البرد وتقلل من حدة هجمات الإنفلونزا الموسمية.

⁃ يلجأ إليها الرياضيون بحثًا عن الطاقة المشروعة بعيدًا عن المنشطات الممنوعة إذ إنها تفيد في حالات التعب البدني وتزيد من حمية الإنسان ونشاطه.

⁃ كانت دائمًا جذور الجينسينج الوصفة الطبيعية السحرية التي تدعم أداء الرجل الحسى ورغم أن تلك الآلية لا يفسرها العلم فإنه إلى الآن تستعمل لذات الغر من آلاف السنين. لكن علماء الصين وحكماته يؤكدن أن لها أثرًا محفزًا للغدد التناسلية وأثرًا فاعلًا على الجهاز العصبى.

⁃ لها أثر ثبت علميًا في تخفيف حدة أعراض سن اليأس لدى السيدات والوقاية من أخطار هشاشة العظام خاصة لدى النساء إذا ترفع مستوى الهرمون البانى للعظام وتهبط بالهرمون الذي يتسبب في تآكلها.

⁃ من فوائد الجينسينج المعروفة أيضًا أثرها الداعم للذاكرة خاصة إذا أضيف إليها مستخلص نبات الجينكوبيلوبا على الذاكرة والتركيز في سن الخرف.

⁃ تشير تجارب حديثة إلى أثر مقاوم للسرطان قد تحدثه جذور الجينسينج، لكنها تجارب ما زالت في حاجة لمواصلة الجهد للتأكد منها.

⁃ من آثار الجينسينج المدهشة حقًا فعلها في تحسين استجابة خلايا الجسم للإنسولين. الأمر الذي يعد مشكلة حقيقية لمريض السكر إذا ما واجهها فقاومت الخلايا دخول الإنسولين إليها، الأمر الذى رفع مستوى السكر إلى معدلات مرتفعة تعدد من مشكلات مريض السكر. الجينسينج يقلل من تلك المقاومة فيفتح الطريق أمام الإنسولين ليدخل الخلايا، وبالتالى يدخل إليها الجلوكوز لتقل معدلاته في الدم.

⁃ تحتلف جرعة الجينسينج المؤثر وفقًا لنوعه. جرعة الجينسينج الكورى ٢٠٠ مليجرام في اليوم، بينما تصل جرعة المستحضر الأمريكى إلى ٣ جرامات قبل الطعام مباشرة في اليوم.

⁃ على فوائده العديدة فإن الحرص في تناوله أمر واجب فقد يتسبب في بعض المضاعفات التي يجب التنبه لها.

قد يسبب الجينسينج الأرق لذا يجب تناوله مع الإفطار والغذاء.

قد يتسبب أيضًا في أعراض كالصداع، القلق، ارتفاع ضغط الدم، ويجب مراعاة الحرص في تناوله مع علاجات السكر سواء كانت في صورة أقراص أو الإنسولين فقد يتسبب في انخفاض مستوى السكر إلى مستويات تنذر بالخطر. الأمر الذى يستدعى المراقبة لأثره في البداية ومراجعة الجرعة في ضوء أثره الفعلى. في حالات كثيرة تقل جرعة الإنسولين في مواجهة أثر الجينسينج الفاعل.

قد يؤثر الجينسينج أيضًا على بعض الأدوية الأخرى فيقلل من آثارها المطلوبة. مثال ذلك أثره على الورفارين Warfarin الدواء الذى يزيد من سيولة الدم. يقلل أيضًا من تأثير مدرات البول وأدوية ضغط الدم المرتفع.

الجينسينج لا يجب تناوله على الإطلاق مع مضادات الاكتئاب إذ يتسبب في آثار مزاجية خطيرة. أيضًا لا يجب تناوله أثناء فترة الحمل أو يعطى للأطفال تحت أى مسمى، ويحسن ألا تستهلك المنبهات، مثل الشاى والقهوة في إسراف معه.

⁃ الجينسينج رغم أنه من الأعشاب الطبيعية فإنه يجب الحذر في استخدامه لمدد طويلة، ويفضل أن يتناول لمدة ثلاثة أشهر متصلة يعقبها ثلاثة أشهر أخرى بدونه لتمكين تكراره بعدها إذا ما ثبتت فائدته المرجوة.