تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف مديره الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، وتقوده المايسترو الألمانية روزويتا هاينتزه، وتشارك خلاله عازفة الهارب سلمى صابر، وذلك في الثامنة مساء السبت 24 يناير على المسرح الكبير.

يأتي الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى إلقاء الضوء على مختلف أشكال الفن العالمية، ويتضمن مؤلفات كلاسيكية عالمية كُتبت لأوركسترا الحجرة، منها كونشيرتو الهارب والأوركسترا لـ "كارل ديترس فون ديترسدورف"، والسيمفونية الخامسة لـ "فرانز شوبرت".

يذكر أن موسيقى الحجرة تُعد أحد أرقى أشكال الموسيقى الكلاسيكية التي ظهرت منذ العصور الوسطى وازدهرت في الحقبتين الكلاسيكية والرومانسية؛ حيث تتميز بأدائها في مجموعات صغيرة تتسم بالانسجام الدقيق بين العازفين.