إيطاليا: سنضطر إلى عزل بلدات تفشى بها فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي فيروس كورونا القاتل الذي تسبب حتى الأن في مقتل شخصين وأصاب 50 آخرين.

سيحد هذا الإجراء، الذي يستهدف مجموعتين منفصلتين من الفيروس تم تحديدهما في منطقتي لومباردي وفينيتو شمالي البلاد، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويعد هذا جزء من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد أن ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

ويقول كونتي إن "الهدف هو حماية صحة الشعب الإيطالي".